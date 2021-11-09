Курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 10 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,09 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,21 грн/евро, то есть гривня ослабла также на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Курс на межбанке

Читайте такжеГривна укрепилась до нового максимума: прогноз экспертов на неделюНа межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,10/26,12 грн/долл., к евро - на уровне 30,19/30,22 грн/евро.

Курс по состоянию на 9 ноября

Национальный банк Украины на вторник, 9 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,08 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогнозы экспертов

Как утверждает старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб, курс доллара к гривне в Украине 8-14 ноября может пересечь психологическую отметку – стоить дешевле 26 гривень.

Автор: Екатерина Жирий