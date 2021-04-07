В прошлом году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в два раза - до 200 тысяч гривень в месяц.

Члены Национальной тарифной комиссии НКРЭКУ приняли решение премировать себя по итогам 1 квартала 2021 года в размере 50% должностного оклада.

Соответствующее решение комиссия приняла 7 апреля. Трансляция заседания велась в YouTube.

Согласно декларациям чиновников, премия составляет от 200 тысяч до 250 тысяч гривень каждому.

Со ссылкой на данные НАПК "Главком" пишет, что некоторые члены комиссии задекларировали эти премии в начале февраля этого года: Ольга Бабий получила 208323 гривень, Алексей Магда – 229440 гривень.

"По некоторым вопросам оплаты труда: делаем аналогично с предыдущим кварталом", - сказал председатель комиссии Валерий Тарасюк.

За 4 квартал 2020 премия была утверждена в размере 50%. Такое решение закреплено постановлением НКРЭКУ №2490 от 16 декабря 2020.

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В обосновании выплаты премий говорится, что они необходимы для "стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов".

Стоит отметить, что в прошлом году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в два раза - до 200 тысяч гривень в месяц. Согласно данным НАПК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

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Автор: Денис Прядко