Это необходимый шаг для подготовки инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов.

Кабинет министров утвердит Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, принятие этого решения проанонсировал во время вступительного слова на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Правительство сегодня примет еще одно решение в направлении внедрения накопительной пенсии – утвердит Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения. Это необходимый шаг для подготовки инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизм, позволяющий работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям», - сказал он.

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Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала депутатов рассмотреть законопроект №2683 о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения как неотложный.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

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Автор: Дмитрий Шварц