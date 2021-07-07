Кабинет министров утвердит Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
Как передает корреспондент УНИАН, принятие этого решения проанонсировал во время вступительного слова на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«Правительство сегодня примет еще одно решение в направлении внедрения накопительной пенсии – утвердит Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения. Это необходимый шаг для подготовки инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизм, позволяющий работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям», - сказал он.
Накопительная пенсия в Украине: что необходимо знать
Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала депутатов рассмотреть законопроект №2683 о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения как неотложный.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
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