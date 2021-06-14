Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что после запуска Фондового рынка украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что фондовый рынок и второй этап накопительной пенсионной системы в Украине будут запускать параллельно.

Об этом он написал в своем Facebook.

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«Фондовый рынок планируется запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы, что будет способствовать его развитию», — написал премьер.

Шмыгаль добавил, что Кабмин ЕБРР, ACC и USAID заключили меморандум о создании национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и товарных рынках.

«Это важный шаг для создания Фондового рынка в Украине. Наши граждане получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий», — отметил глава правительства.

Премьер добавил, что в рамках концепции создания Фондового рынка планируется развитие товарной биржи. В частности, на этой бирже будет проходить торговля сельскохозяйственной продукцией и энергетическими товарами. Шмыгаль добавил, что создание этой биржи позволит привлечь больше иностранных игроков, «от чего точно выиграет украинский бизнес и государство».

Запуск фондового рынка Украины

В марте Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовила меморандум Кабинета министров о взаимопонимании с Агентством США по международному развитию USAID и Европейским банком реконструкции и развития относительно создания Украинского международного финансового центра, который должен привести к запуску полноценного фондового рынка в стране.

Украинский международный финансовый центр будет состоять из консультационного совета, бюро по связям с инвесторами, арбитражного центра, универсальной биржи и финансово-инфраструктурного холдинга.

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Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала депутатов рассмотреть законопроект №2683 о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения как неотложный.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

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Автор: Елена Коваленко