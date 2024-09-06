Василевская-Смаглюк прогнозирует, что уже в середине сентября казначейство должно будет выбирать, кому прежде всего заплатить "те копейки, которые поступают в государственный бюджет сейчас".

Верховная Рада не проголосовала повышение налогов в Украине. В предложении правительства речь шла в основном о повышении военного сбора и внедрении военного сбора для ФЛП.

Народный депутат, член Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телемарафона поделилась мыслями, почему в парламенте не хватило голосов для принятия в первом чтении законопроекта об увеличении налогов, какими могут быть последствия этого уже в сентябре и когда ожидать обновленный вариант документа.

"Политика и общественное мнение помешали это сделать. Хотя я и мои коллеги из комитета говорили о том, что мы в середине сентября, к сожалению, не сможем финансировать содержание наших военных. Потому что денег в бюджете нет. Поэтому, мое личное мнение, политические игрища помешали добавить еще два голоса, чтобы этот законопроект хотя бы в первом чтении был проголосован. Кроме этого спорным пунктом, который также стал предостережением для успешного голосования, стало то, что правительство и Нацбанк отказались от увеличения налога на прибыль банков до 50%, то есть вдвое", – акцентировала Василевская-Смаглюк.

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Депутат рассказала, что сейчас готовится ряд других механизмов для того, чтобы сбалансировать бюджет даже без принятых в парламенте инициатив об увеличении военного сбора. Прежде всего, речь идет о том, что правительство выйдет к банкам с просьбой купить украинские ОВГЗ, то есть одолжить деньги государству.

Второй момент – это секвестр тех программ, которые не используют достаточно заложенного ресурса, где есть неиспользованные средства. Учитывая то, что правительство летом объявило о реструктуризации долга Украины, а также инициативы о вынесении на продажу некоторого государственного имущества в пользу государственного бюджета, есть надежда, "что все же сбалансируемся".

"Но, опять же, будут задержки, возможно, даже для наших военных. Я уже не говорю о закупке вооружения, потому что также надо платить по контракту. В середине сентября будет огромная проблема и казначейство должно будет выбирать, кому прежде всего заплатить те копейки, которые поступают в государственный бюджет сейчас", – сказала Василевская-Смаглюк.

Депутат отметила, что без увеличения налогов украинский бюджет не выдержит. Но после проваленного в первом чтении законопроекта, сейчас трудно предсказать, в каком виде и какая конфигурация будет принята парламентом.

"Сейчас любой вариант, который мы предложим, все равно есть риск того, что не хватит голосов", – подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Следующее заседание парламента должно состояться через неделю.

"Думаю в этот промежуток времени в первом чтении будет предложен к рассмотрению уже другой законопроект. Будет ли там НДС, военный сбор или другие инициативы, направленные на увеличение обременения населения по уплате налогов, трудно предсказать", – добавила депутат.

Повышение налогов в Украине

Как сообщал УНИАН, 3 сентября народные депутаты провалили принятие в первом чтении законопроекта №11416-д по увеличению налогов. Документ, который предусматривал увеличение военного сбора для украинцев, был отправлен на повторное первое чтение.

Стоит напомнить, что впервые с начала полномасштабного вторжения правительством было запланировано повышение налогов в Украине, в частности, увеличение размера военного сбора и введение его для ФЛП.

Законопроектом предусматривалось повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы и установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты.

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