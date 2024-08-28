Из проекта закона, в частности, забрали предложение о повышении налога на сверхприбыль банков.

Рабочая группа согласовала изменения в правительственный законопроект по повышению налогов. Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, по результатам рабочей группы по ресурсному законопроекту, повышение военного сбора ограничено налоговым периодом, в котором будет отменено военное положение, а сбор будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование ВСУ.

Также было убрано предложение о повышении налога на сверхприбыль банков из-за категорической позиции Минфина и НБУ. Отменили и положение о 1% военного сбора для юридических лиц на едином налоге третьей группы.

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"Несколько уточнили авансовый взнос с АЗС. Увеличение ставки налога на прибыль финучреждений повысим на будущее, а не на 2024 год как предлагалось. Все изменения согласованы Минфином", – написал Гетманцев.

Депутат добавил, что, в итоге, планируемый ресурс в 125 млрд грн "растаял" до 30,1 млрд грн.

Повышение налогов в Украине

Правительство запланировало повышение налогов для финансирования дефицита госбюджета Украины в части военных расходов. Разработанный законопроект претерпевал изменения и дорабатывался до вынесения на рассмотрение профильного комитета.

Народный депутат Ярослав Железняк раскрыл детали измененного проекта закона, который, в частности, предусматривает повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты и установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в госбюджете не хватает более 500 миллиардов гривень на нужды обороны, и власти планируют ряд шагов, чтобы найти эти средства. Найти необходимые средства планируется, в первую очередь, за счет увеличения внутренних заимствований, а также повышения военного сбора.

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