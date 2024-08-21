Глава миссии Международного валютного фонда в Украине считает, что этот шаг повлияет на дальнейшую помощь Киеву.

Повышение налогов в Украине может повлиять на готовность западных стран предоставлять дальнейшую помощь Киеву. Украинские партнеры ожидают, что страна будет становиться все более самостоятельной.

"Потребности в государственных расходах останутся значительными в среднесрочной перспективе, и, следовательно, прогресс в принятии налогового пакета повлияет на готовность доноров продолжать поддерживать Украину", - заявил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грэй.

Он отметил необходимость "некоторого увеличения налоговых поступлений".

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"К сожалению, реальность ситуации такова, так что есть логика в предложении, которое было выдвинуто правительством", - отметил представитель МВФ.

Повышение налогов в Украине - главные новости

Украина впервые с начала российского вторжения собирается повысить налоги в стране. По данным Bloomberg, налоги повысят на различные товары, начиная от топлива и табачных изделий и заканчивая продажей новых транспортных средств, чтобы подкрепить бюджет.

Позже стало известно, что повышение налогов ударит по ценам. В частности, по прогнозам НБУ, проинфляционные риски содержит возможное внедрение военного сбора с доходов предприятий.

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