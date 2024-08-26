Среди новаций законопроекта, в частности, повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%.

Народный депутат Ярослав Железняк раскрыл детали доработанного проекта закона о повышении налогов, который должен быть вынесен на рассмотрение профильного комитета и затем парламента.

"И так, последняя информация о повышении налогов. Текст доработанного правительственного законопроекта, который хотят выносить скоро на Комитет и уже в первые недели сентября в Раду", - написал он в Telegram.

По словам Железняка, из старого текста законопроекта в документе осталось:

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повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты;

установление военного сбора в размере 1% для III группы единого налога;

установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (с измененной редакцией).

"Из нового, что добавили: установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год; повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%; ежемесячная отчетность по НДФЛ", - сообщил депутат.

Повышение налогов в Украине: что известно

Правительство Украины впервые с начала полномасштабного вторжения запланировало повышение ряда налогов для финансирования дефицита госбюджета. В частности, было запланировано повысить военный сбор, введенный в Украине в 2014 году, с 1,5% до 5%, а также ввести военный сбор для ФЛП.

В МВФ заявили, что повышение налогов в Украине "может повлиять на готовность западных стран оказывать дальнейшую помощь Киеву".

Нардеп Ярослав Железняк 22 августа заявил, что законопроект, которым предусмотрено повышение налоговой базы, не будет принят в варианте, который предложил Кабинет министров.

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