Народный депутат Ярослав Железняк раскрыл детали доработанного проекта закона о повышении налогов, который должен быть вынесен на рассмотрение профильного комитета и затем парламента.
"И так, последняя информация о повышении налогов. Текст доработанного правительственного законопроекта, который хотят выносить скоро на Комитет и уже в первые недели сентября в Раду", - написал он в Telegram.
По словам Железняка, из старого текста законопроекта в документе осталось:
- повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;
- установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты;
- установление военного сбора в размере 1% для III группы единого налога;
- установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (с измененной редакцией).
"Из нового, что добавили: установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год; повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%; ежемесячная отчетность по НДФЛ", - сообщил депутат.
Повышение налогов в Украине: что известно
Правительство Украины впервые с начала полномасштабного вторжения запланировало повышение ряда налогов для финансирования дефицита госбюджета. В частности, было запланировано повысить военный сбор, введенный в Украине в 2014 году, с 1,5% до 5%, а также ввести военный сбор для ФЛП.
В МВФ заявили, что повышение налогов в Украине "может повлиять на готовность западных стран оказывать дальнейшую помощь Киеву".
Нардеп Ярослав Железняк 22 августа заявил, что законопроект, которым предусмотрено повышение налоговой базы, не будет принят в варианте, который предложил Кабинет министров.