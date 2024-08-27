На следующий год есть незакрытая потребность в объеме около 15 млрд долларов в социальной части госбюджета.

В госбюджете не хватает более 500 миллиардов гривен на нужды обороны, и власть планирует ряд шагов, чтобы найти эти средства. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время Форума руководителей государственных институтов.

"Сейчас у нас есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на нашу защиту, на нашу обороноспособность - это сотни миллиардов гривен. Фактически в парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 млрд грн в этом году - это то, что нам нужно для того, чтобы оплатить заработную плату нашим военным, количество которых растет, для того, чтобы закупать соответствующее оборудование, для того, чтобы финансировать украинский оборонпром", - сказал он.

По словам Шмыгаля, найти необходимые средства планируется, в первую очередь, за счет увеличения внутренних заимствований. Премьер подчеркнул, что рынок, финансовые институты и банки готовы к этому, и есть потенциал до конца этого года.

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Вторым шагом Шмыгаль назвал увеличение ставки налога на прибыль для банков, третьим - расширение базы для военного сбора и повышение ставок военного сбора для отдельных случаев.

"Также вводим принцип "воюй или работай", который предусматривает введение ряда мер, которые рынок труда выведут из тени. Это важные моменты для увеличения количества рабочих мест, для повышения заработных плат в отраслях и для наполнения нашего бюджета", - подчеркнул глава правительства.

По наполнению гражданской части бюджета, Шмыгаль отметил, что работа с партнерами ведется ежедневно. По его словам, у власти есть понимание, как закрыть этот год, а на следующий год есть незакрытая потребность в объеме около 15 миллиардов долларов.

"Здесь у нас есть несколько сценариев, по которым мы работаем, в частности, это касается замороженных активов России. Мы понимаем, как двигаться в этом направлении, наша цель - получить все 300 млрд, которые являются замороженными. Сейчас первый шаг, мы работаем над тем, чтобы получить 50 млрд долларов от наших партнеров в качестве первого взноса, гранта с учетом будущей конфискации полной суммы", - сказал премьер.

Повышение налогов - последние новости

Правительство Украины впервые с начала полномасштабной войны запланировало повышение налогов для финансирования дефицита госбюджета в части обеспечения военных расходов. Так, было запланировано повысить военный сбор с 1,5% до 5%, а также ввести военный сбор для ФЛП. Кроме этого, предполагалось введение дополнительного сбора при продаже недвижимости, покупке нового автомобиля и ювелирных изделий.

Народный депутат Ярослав Железняк 26 августа раскрыл детали доработанного проекта закона о повышении налогов, который должен быть вынесен на рассмотрение профильного комитета и затем парламента. Среди новаций в доработанном документе он назвал установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год, повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25% и ежемесячную отчетность по НДФЛ.

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