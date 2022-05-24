Товары критического импорта в Украине закупаются по официальному курсу НБУ.

Повышение наличного курса валют, которое наблюдается из-за отмены Нацбанком ограничения на установление курса банками, не будет влиять на ускорение инфляции в стране.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на брифинге.

По словам Милованова, курс является показателем развития экономики: если курс меняется, то для людей это означает изменения в ценах или в макроэкономической стабильности. Сейчас произошло изменение курса, потому что на наличном рынке разрешили устанавливать курс, который отличается от курса Нацбанка.

"Курс НБУ остается 29,25. Это значит, что если вы покупаете критический импорт по безналичному расчету...то покупаете по курсу НБУ. Это, кстати, означает, что на инфляцию, рост цен на товары первой необходимости, еду, военные товары... не будет влиять тот наличный курс, который мы видим на улице. То есть тот стандартный канал, которого люди боятся, что увеличение курса означает увеличение цен, на этот раз не работает", - сказал Милованов.

Советник руководителя ОП пояснил, что наличный курс влияет, если люди покупают доллары, чтобы поехать что-то купить в другой стране, и это не является критическим импортом. Поэтому в Украине сейчас есть двойной курс - для критического импорта и для всего остального.

"Возможно, это справедливо, возможно нет, но во время войны это вынужденная мера, потому что действительно необходимо критически покупать по низкому курсу", - подчеркнул Милованов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Вас также могут заинтересовать новости: