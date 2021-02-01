В Налоговой службе отмечают, что это результат их работы по детенизации, начатой в мае 2020 года.

Налоговые поступления в государственный бюджет Украины, контролируемые Государственной налоговой службой (ГНС), в январе 2021 года составили 33,3 млрд грн, что в 1,5 раза больше показателя за январь 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

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"На январь 2021 года плановый показатель составлял 29,9 млрд грн, а фактические поступления составили 33,3 млрд грн. По сравнению с январем 2020 года собрано на 10,9 млрд грн больше, или в 1,5 раза", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рост поступлений происходит по сравнению с началом 2020 года, когда экономика и ГНС работали на полную мощность без карантина.

"Положительные тенденции наполнения государственного бюджета продолжаются в 2021 году - это результаты работы по детенизации, начатой ГНС в мае 2020 года", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

В конце ноября 2020 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что досрочное выполнение годового плана по доходам госбюджета свидетельствует об эффективной работе ГНС в сфере детенизации, поскольку объем «теневых» операций значительно сокращается, а на их место выходит легальный и честный бизнес, который добросовестно платит налоги.

По состоянию на 28 декабря 2020 года налоговые поступления в доходную часть государственного бюджета на 2020 год на 60 млрд грн превысили плановый показатель.

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Автор: Богдан Слуцкий