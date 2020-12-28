Налоговые органы собрали больше, чем было запланировано / фото bank.gov.ua

Налоговые поступления в доходную часть государственного бюджета на 2020 год на 60 млрд грн превышают плановый показатель.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Несмотря на общее падение мировой и украинской экономики, правительство никак не повышало налоговую нагрузку на бизнес. Кроме того, были запрещены большинство проверок, в том числе и налоговые. В полном объеме возмещается НДС. При всех этих факторах бюджет 2020 года по доходам получил больше, чем запланировано. Налоговые органы собрали на 60 млрд грн больше, чем было запланировано и ожидалось", - сказал он.

По словам Шмыгаля, этого удалось достичь благодаря эффективной борьбе с различными схемами и скрутками.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что по итогам 2020 года перевыполнение доходной части государственного бюджета составит 10 млрд грн.

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Автор: Дмитрий Шварц