Налоговые поступления в доходную часть государственного бюджета на 2020 год на 60 млрд грн превышают плановый показатель.
Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Несмотря на общее падение мировой и украинской экономики, правительство никак не повышало налоговую нагрузку на бизнес. Кроме того, были запрещены большинство проверок, в том числе и налоговые. В полном объеме возмещается НДС. При всех этих факторах бюджет 2020 года по доходам получил больше, чем запланировано. Налоговые органы собрали на 60 млрд грн больше, чем было запланировано и ожидалось", - сказал он.
По словам Шмыгаля, этого удалось достичь благодаря эффективной борьбе с различными схемами и скрутками.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что по итогам 2020 года перевыполнение доходной части государственного бюджета составит 10 млрд грн.
Госбюджет-2021: что известно
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- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
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- 21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
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