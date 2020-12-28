По словам премьера, этого удалось достичь благодаря эффективной борьбе с различными схемами и скрутками.

Налоговые поступления в доходную часть государственного бюджета на 2020 год на 60 млрд грн превышают плановый показатель.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Несмотря на общее падение мировой и украинской экономики, правительство никак не повышало налоговую нагрузку на бизнес. Кроме того, были запрещены большинство проверок, в том числе и налоговые. В полном объеме возмещается НДС. При всех этих факторах бюджет 2020 года по доходам получил больше, чем запланировано. Налоговые органы собрали на 60 млрд грн больше, чем было запланировано и ожидалось", - сказал он.

По словам Шмыгаля, этого удалось достичь благодаря эффективной борьбе с различными схемами и скрутками.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что по итогам 2020 года перевыполнение доходной части государственного бюджета составит 10 млрд грн.

Госбюджет-2021: что известно

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Автор: Дмитрий Шварц