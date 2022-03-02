Об этом сообщила пресс-служба "Альфа-Банка" / Иллюстрация REUTERS
Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции ЕС из-за военной агрессии России против Украины, передадут свою долю в "Альфа-Банке" согласованным с Национальным банком Украины физическим и юридическим лицам-резидентам Украины.
Об этом сообщила пресс-служба "Альфа-Банка".
"Идут переговоры с крупными польскими и украинскими компаниями, а также частными инвесторами. Мажоритарными владельцами банка остаются крупные европейские и американские фонды и компании. Это решение снимет репутационные риски на фоне санкционных ограничений по отношению к двум акционерам-физическим лицам", - говорится в сообщении.
Война против Украины:
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