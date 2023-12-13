За семь лет работы системы Прозорро.Продажи в ней было проведено более 230 тысяч аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Из них более 14 тысяч завершились успешно, а сумма продаж составила почти 29 млрд грн. При этом только за время полномасштабной войны по факту результативных аукционов Фонда гарантирования получено 6,4 млрд грн, которые пошли на расчет с кредиторами ликвидируемых банков.

В сентябре 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о старте пилотного проекта по продаже активов ликвидируемых банков по так называемому "отраслевому принципу". Суть идеи заключается в том, что в один пул объединяются, а в конце концов и выставляются на аукцион кредиты, выданные несколькими банками, но с общим признаком – ОКВЭД заемщика. С тех пор в системе было выставлено на продажу 6 таких "отраслевых пулов", но ни один из них пока не был продан. Еще два пула выставлены на продажу на 19 и 25 декабря. Документы для изучения потенциальными инвесторами доступны в том числе в виртуальной комнате данных, сообщает 24 канал.

Фонд продолжает тестировать новые подходы к продаже активов банков, в первую очередь кредитов. Ведь, по информации СМИ, на сегодня общая задолженность заемщиков перед банками-банкротами,перешедшими в управление Фонда, составляет около 96 млрд грн и 85 млрд из них – долги юридических лиц. При этом в среднем лишь около 10% кредитов продолжают обслуживаться на момент формирования ликвидационной массы банка. "Хотя, в значительной степени именно от обслуживания кредитов зависит возврат средств кредиторам банков-банкротов", - отмечает издание, добавляя, что "это не абстрактные деньги банкиров, которые не справились с управлением финучреждением. В большинстве это средства, которые банки привлекли от других предприятий и рядовых граждан в качестве депозитов. И если вкладчикам, физическим лицам, средства после банкротства банка возмещает Фонд гарантирования, то с юридическими лицами, а также другими "негарантированными" кредиторами обанкротившихся банков ситуация сложнее. Они также имеют право на возврат своих денег, но в порядке очередности. Ключевым источником возврата их денег являются средства от продажи активов банков-банкротов".

Видео дня

Сложность продажи активов ликвидируемых банков заключается в том, что далеко не все они интересны для инвесторов.

"Фонд гарантирования может продавать не актив, а право требования. Это означает, что вы получите не актив (к примеру, переданное в залог банку имущество), а лишь право бороться за него. И что нужно будет решать много юридических проблем. Собственно они и продают эти активы, потому что банки были нечестны, говоря, что эти активы стоят гораздо дороже, чем есть на самом деле. Речь о том, что банки учитывали активы по завышенным ценам, по которым сейчас их никому не продать", – пояснил инвестиционный банкир, финансовый эксперт Сергей Фурса.

Из-за неоднородности и специфичности активов банков-банкротов ФГВФЛ и вынужден постоянно тестировать новые способы заинтересовать инвесторов.

"Права требования по кредиту – достаточно специфический актив. Это не авто или недвижимость, которые ты сразу получаешь себе в право собственности и можешь ими распоряжаться. Покупая кредит победитель аукциона получает право требовать от заемщика возврата долга. Если этого не происходит, новый кредитор может начать процедуру взыскания имущества, которое передавалось в залог по договору. Поэтому в вопросе стоимости кредита не столько интересна общая задолженность по договору, которая за годы, пока договор не обслуживался могла "на бумаге" вырасти в разы. Ценность кредита - в основном в залоге. Несмотря на это на первые торги все активы ликвидируемых банков выставляются по высшей из величин – их оценочной или же балансовой стоимости", - объясняет Виктор Гутниченко, заместитель директора департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов.

На первом этапе активы выставляются каждый отдельно, на индивидуальные торги, с постепенным снижением цены лота. Следующий шаг - то, что не удалось продать отдельно, объединяется в пулы, в том числе – по отраслевому признаку.

Участие в аукционах могут принимать как физические, так и юридические лица, кроме заемщиков и поручителей по выставленным на продажу договорам. Также участником аукциона не может быть рф и связанные с ней лица. По статистике, лишь 5-10% объявленных Фондом аукционов завершаются результативно. Остальная часть сделки не происходит из-за отсутствия потенциальных покупателей. А сами активы на продажу выставляются кое-где по 15-20 раз.

Документы для изучения потенциальными инвесторами доступны в том числе в виртуальной комнате данных. "Интерес со стороны потенциальных покупателей есть, мы видим, что в виртуальной комнате материалы кредитных дел изучаются, но решение, участвовать и торгах и когда – принимают только покупатели", - пояснил Виктор Гутниченко.

Продажи активов ликвидируемых банков в системе Прозорро.Продажи происходят по двум моделям аукционов: английским или гибридным голландским. Издание отмечает, что каждая из этих моделей предполагает, что в итоге победителем аукциона станет участник, который предложит самую высокую цену за лот.

Напомним, с начала полномасштабной войны с банковского рынка было выведено 8 банков, ликвидацию которых сегодня осуществляет Фонд гарантирования вкладов. За это время вкладчикам банков выплачено 8,8 млрд грн гарантированного возмещения, а кредиторам этих учреждений перечислено почти 10 млрд грн.