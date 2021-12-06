По словам экспертов, на курс доллара повлияет дефицит угля.

Скопление российской техники у украинских границ, проблемы с топливом и первые морозы существенно повлияют на курс доллара.

Об этом говорится в материале УНИАН. По словам экономиста Эрика Наймана, гривня может пересечь отметку в 30 грн за доллар.

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"Нервничают иностранные инвесторы. Они продают гособлигации. Гривня попытается сходить на 30 за доллар, если будет военная агрессия со стороны России", - поясняет Найман.

Кроме того, по словам экспертов новый штамм COVID-19 несет угрозу для гривны.

"Не исключаем, что этот штамм сформирует риски и изменит поведение населения и бизнеса. Больше экономить и меньше инвестировать", - рассказывает старший аналитик Центра макроэкономического моделирования KSE Игорь Дейсан.

Также, по словам экспертов, на курс доллара повлияет дефицит угля.

Летом, когда были умеренные цены, Украина не купила его достаточно. Теперь покупает дорого в авральном порядке.

"Чем холоднее зима, тем ниже может опуститься гривня и подняться доллар", - говорит экономист Александр Савченко.

Курс на 6 декабря:

Национальный банк Украины на понедельник, 6 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Авторы: Оксана Радионова, Валентин Шилко