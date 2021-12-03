Курс гривни к евро установлен на уровне 30,83 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 6 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,83 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,31/27,33 грн/долл., к евро - на уровне 30,85/30,87 грн/евро.

Курс на 3 декабря:

Национальный банк Украины на пятницу, 3 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на декабрь:

Эксперты прогнозировали, что в декабре курс доллара закрепится на отметке выше 27 грн/долл.

Также эксперты прогнозируют, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий