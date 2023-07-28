Ссылку на карту можно получить в настройках в приложении.

В "Приват24" появилась возможность перевода денег на карты без необходимости делиться ее номером.

"В обновленном "Приват24" для получения перевода на свою карту, отныне не обязательно делиться ее номером. Просто отправьте ссылку для перевода на вашу карту", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В банке приводят инструкцию для получения ссылки на свою карту: следует выбрать карту в меню "Кошелек", нажать опцию "Реквизиты" и выбрать "Ссылки".

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Работа "Приватбанка" во время войны - последние новости

Как сообщал УНИАН, в июне 2023 года в мобильном приложении "Приват24" появилась возможность перевыпустить пластиковую карточку, заказав новую с доставкой "Новой почтой" по Украине. Клиенты могут заказать новую пластиковую карточку в приложении с доставкой по Украине как в отделение, так и в почтоматы "Новой почты".

В апреле 2023 года банк внедрил программу поддержки украинцев, которые пользуются общественным транспортом и оплачивают билеты онлайн через "Приват24" - оплачивая проезд через QR-код, можно получить половину стоимости проезда кэшбэком.

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