Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте банка.

"ПриватБанк" внедряет программу поддержки украинцев, которые пользуются общественным транспортом и оплачивают билеты онлайн через "Приват24".

Как сообщила пресс-служба банка, такая программа стартовала 24 апреля во всех украинских городах, где работает система безналичной оплаты проезда в городском транспорте через QR-код.

"Чтобы получить половину стоимости проезда кэшбэком, нужно до 24 июля зарегистрироваться в программе на сайте банка и оплачивать проезд через QR-код и "Приват24" с карты "Универсальная". Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 грн на одного человека в месяц", - говорится в сообщении.

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В финучреждении напомнили: чтобы оплатить проезд по QR-коду, необходимо открыть приложение "Приват24", отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте, и провести оплату. После этого важно нажать кнопку "закомпостировать".

"Банковская комиссия за услугу отсутствует, пассажир оплачивает только стоимость билета. Билет хранится хранится в мобильном приложении "Приват24", - добавили в пресс-службе.

QR-билеты

В феврале 2023 года в столичное приложение "Киев цифровой" добавили возможность превращать поездки с транспортной карты в QR-билеты.

Для того, чтобы создать QR-билет из поездки, нужно выбрать транспортную карту в приложении и нажать "Создать QR-билет". Далее билет из поездки появится в общем списке QR-билетов.

Созданный билет будет действительным до полуночи. Если не воспользоваться им, билет исчезнет, а поездка вернется на транспортную карту. Каждый пользователь может создать до десяти QR-билетов из поездок в день.

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