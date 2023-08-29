Если в течение шести месяцев не забирать пенсию, ее выплата прекращается.

Пенсионный фонд Украины дал разъяснения относительно того, как украинцам, выехавшим из страны не потерять пенсии от государства.

Пенсионный фонд сообщает, что в соответствии со статьей 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд ее выплата прекращается.

"Чтобы возобновить пенсионную выплату, необходимо лично обратиться в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность", - отметили в Фонде.

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Бюрократические сложности

Вместе с тем граждане, временно проживающие за границей и получившие там временную защиту или статус беженца, имеют возможность прислать заявление о возобновлении выплаты пенсии с необходимыми документами по почте в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины.

В частности, к заявлению о восстановлении пенсии прилагаются копии паспорта, документов о получении временной защиты или статуса беженца и о регистрации места временного проживания / пребывания лица за границей (с переводом), обязательно предоставляется оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо является живым.

Тем не менее, документы должны быть оформлены надлежащим образом. В частности, копии указанных документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.

Также сообщается, что получить возобновленную пенсию можно на счет, открытый в уполномоченном украинском банке (если есть такой) или в Польше, международным почтовым переводом. Для получения почтового перевода необходимо отправить в АО "Укрпочта" заявление в бумажной или электронной форме.

Кроме этого, если со страной временного пребывания заключен договор (соглашение) о пенсионном (социальном) обеспечении, есть возможность перевести выплату пенсии в эту страну.

Украинцы в Польше

С середины августа, украинцы, которые ранее получали пенсии и социальные выплаты в "Укрпочте", получили возможность забирать средства заграницей.

Сейчас проект охватывает тех пенсионеров, что находятся в Польше, но впоследствии услуга расширится и на другие страны.

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