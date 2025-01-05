Некоторых украинцев лишат пенсионных выплат.

Пенсия в Украине 2025 будет выплачиваться гражданам пенсионного возраста, которые выполнили требования к трудовому стажу и возрасту, выйдя на заслуженный отдых. Кроме того, и пенсия по инвалидности с 1 января может быть оформлена теми, кто в ней нуждается, на законных основаниях. Узнайте, кому не "светит" пенсия в Украине и по какой причине могут отменить выплаты.

В каком случае не выплачивается трудовая пенсия по старости

На сайте Пенсионного Фонда Украины опубликованы правила, которые можно прочесть и понять, кому могут приостановить выплату пенсии и на каком основании. В список попали несколько категорий граждан - минимальная пенсия или любая другая будет отменена, если:

документы, на основании которых она назначена, содержат неправдивую информацию;

человек, который получал пенсионные выплаты, уехал за границу и живет там;

гражданин Украины написал заявление и попросил не выплачивать ему пенсию, пока он живет вне территории страны;

украинец, получавший пенсию, скончался, его признали погибшим или пропавшим без вести;

гражданину Украины пенсионного возраста присвоен статус человека, который пропал без вести при особых обстоятельствах;

физическое лицо не получает свою пенсию на протяжении полугода;

пенсионер не идентифицировал свою личность по требованию законодательства;

ребенок, который получает пенсию по потере кормильца, закончил учебу;

гражданин Украины, который получает пенсию по выслуге лет, устроился на работу, после увольнения с которой можно выйти на такие же пенсионные выплаты.

Эти ситуации описаны также в ст 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". На сайте ПФУ сказано, что если пенсионер с паспортом обратится в любой центр ПФУ в своем городе и напишет заявление, выплату пенсии ему могут возобновить. Однако рассчитывать на то, что пенсию возобновят моментально, не стоит - это произойдет спустя 10 дней после того как специалисты выяснят, почему выплаты были прекращены.

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Почему аннулируется пенсия в Украине 2025 при трудоустройстве

В ПФУ также напомнили, как люди теряют пенсии, если не сообщают в Пенсионный Фонд о том, что устроились на работу. Согласно правилам, украинец, который достиг пенсионного возраста и получал выплаты, а затем начал работать, обязан об этом уведомить - так же, как и об увольнении.

Во-первых, это необходимо, чтобы приостановить выплату пенсии, если есть зарплата. Во-вторых, после увольнения человеку может быть начислен дополнительный трудовой стаж или финансовые бонусы, до этого неучтенные в ПФУ.

В случае, если пенсионер нарушит правила, его могут обязать вернуть незаконно полученную пенсию. При отказе или невозможности так сделать, ПФУ будет удерживать до 20% из ежемесячных пенсионных выплат до момента полной компенсации выплат.

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