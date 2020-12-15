В частности, принятый закон предусматривает распределение части - 13,44% акцизного налога с горючего между бюджетами органов местного самоуправления.

Верховная Рада Украины в ходе заседания одобрила во втором чтении законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, адаптировав его для дальнейшего принятия госбюджета на 2021 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (№4100-д) во втором чтении проголосовали 311 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте такжеКомитет Рады поддержал Бюджет-2021

В частности, принятый закон предусматривает распределение части - 13,44% акцизного налога с горючего между бюджетами органов местного самоуправления.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагаемые изменения предусматривают предоставление Министерству финансов права на осуществление сделок с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о государственном бюджете Украины, с целью уменьшения ожидаемой пиковой нагрузки на госбюджет.

Также изменения предполагают определение государственных гарантий на портфельной основе и внедрение механизма возможности предоставления таких гарантий в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств портфеля кредитов.

Кроме того, изменения предусматривают проведение операций привлечения Казначейством средств единого казначейского счета (ЕКС) для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета, а также введение автоматического механизма возврата средств, ошибочно и/или излишне зачисленных в государственный и местные бюджеты при использовании единого счета налогоплательщика.

Хронология событий

Верховная Рада Украины 5 ноября одобрила законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в первом чтении.

14 сентября Кабинет министров утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусмотрены в размере 1 трлн 71,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий