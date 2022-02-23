Гривня по официальному курсу ослабла до 29,25 грн/долл.

Национальный банк Украины на четверг, 24 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 29,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 26 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,17 грн/евро, таким образом, гривня ослабла на 27 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Ситуация на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 29,55/29,60 грн/долл., к евро - на уровне 33,50/33,56 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 23 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,99 грн/долл., то есть гривня ослабла на 51 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 22 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,48 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Ранее аналитики ICU констатировали, что на курс гривни, кроме эскалации со стороны РФ, сейчас влияет уплата квартальных налогов и активность импортеров.

В ICU отмечают, что на прошлой неделе курс гривни ослабел на 1,2%, до 28,41 грн/долл., а с начала года ослабление национальной валюты составляет 4,1%. При этом Нацбанк за неделю продал из резервов 503 млн долл., но в кратковременные периоды, когда рынок был спокойнее, НБУ даже приобрел обратно в резервы 50 млн долл.