Регулятор утверждает, что имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

В случае введение чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме.

Об этом в среду, 23 февраля, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", - сообщили в НБУ.

Также отмечается, что регулятор имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

Чрезвычайное положение в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны поддержал введение чрезвычайного положения на территории Украины. Теперь решение за Верховной Радой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут отличаться. В частности, могут усилить охрану общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства, ограничить движение транспорта, проверять документы.

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