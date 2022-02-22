Уплата налогов может добавить предложения на валютном рынке, но негативные ожидания эскалации Россией военного конфликта не будут способствовать укреплению курса гривни.

На курс гривны, кроме эскалации со стороны РФ, сейчас влияет уплата квартальных налогов и активность импортеров.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

"Уплата налогов может добавить предложения на валютном рынке, но негативные ожидания эскалации Россией военного конфликта будут добавлять нервозности и не будут способствовать укреплению курса гривни. Может увеличиться спрос на валюту для финансирования импорта газа и других товаров, поскольку импортеры могут увеличить покупки, воспользовавшись временной стабилизацией курса", - говорят аналитики компании.

В ICU отмечают, что на прошлой неделе курс гривни ослабел на 1,2%, до 28,41 грн/долл., а с начала года ослабление национальной валюты составляет 4,1%. При этом Нацбанк за неделю продал из резервов 503 млн долл., но в кратковременные периоды, когда рынок был спокойнее, НБУ даже приобрел обратно в резервы 50 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 22 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,48 грн / долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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