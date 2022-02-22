На курс гривны, кроме эскалации со стороны РФ, сейчас влияет уплата квартальных налогов и активность импортеров.
Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.
"Уплата налогов может добавить предложения на валютном рынке, но негативные ожидания эскалации Россией военного конфликта будут добавлять нервозности и не будут способствовать укреплению курса гривни. Может увеличиться спрос на валюту для финансирования импорта газа и других товаров, поскольку импортеры могут увеличить покупки, воспользовавшись временной стабилизацией курса", - говорят аналитики компании.
В ICU отмечают, что на прошлой неделе курс гривни ослабел на 1,2%, до 28,41 грн/долл., а с начала года ослабление национальной валюты составляет 4,1%. При этом Нацбанк за неделю продал из резервов 503 млн долл., но в кратковременные периоды, когда рынок был спокойнее, НБУ даже приобрел обратно в резервы 50 млн долл.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 22 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,48 грн / долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.