Объем вкладов населения РФ в иностранной валюте за рубежом значительно вырос и по итогам года превысил объем валютных вкладов в российских банках.

По итогам 2022 года объем валютных вкладов россиян за границей превысил их размер внутри страны.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обзоре российского финансового сектора агрессора, это произошло на фоне санкций и введения комиссий за валютные счета.

Согласно заявлению центробанка агрессора, в 2022 году "в значительной мере накопление валютных активов резидентов переместилось за рубеж".

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"Объем вкладов населения в иностранной валюте за рубежом значительно вырос и по итогам года превысил объем валютных вкладов в российских банках",— сказано в документе.

"Валютизация сбережений населения снизилась, даже если в сбережения населения включить объем накопленных депозитов за рубежом и прочих вложений населения в иностранную валюту", - сказано в докладе.

По данным ЦБ, в структуре валютных сбережений россиян внутри страны произошла переориентация в сторону валют дружественных стран, прежде всего юаня.

Война в Украине и вклады россиян

За первые полгода 2022-го россияне перевели на депозиты за рубежом более 1 трлн руб.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство прогнозировало, что в 2023 году доля валютных вкладов россиян будет находиться в среднем на уровне 10% от общего объема.

C начала российского вторжения в Украину и до конца 2022 года, опасаясь санкций, россияне открыли в Грузии почти 110 тысяч банковских счетов.

По данным Нацбанка Грузии, всего в течение 2022 года Грузия получила 4,37 миллиарда денежных переводов, почти половина из которых поступила из России.

В октябре 2022 года россияне открыли 27 784 счета, в ноябре - 15 994, в декабре - 10778. Меньше всего счетов россияне регистрировали в августе - чуть более 6409.

За 2022 год российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в 6,8 раз больше средств, чем за 2021 год.

5 апреля 2023 года зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин,заявил, что ограничения на снятие валюты на территории агрессора невозможно снять до отмены санкций.

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