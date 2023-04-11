По итогам 2022 года объем валютных вкладов россиян за границей превысил их размер внутри страны.
Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обзоре российского финансового сектора агрессора, это произошло на фоне санкций и введения комиссий за валютные счета.
Согласно заявлению центробанка агрессора, в 2022 году "в значительной мере накопление валютных активов резидентов переместилось за рубеж".
"Объем вкладов населения в иностранной валюте за рубежом значительно вырос и по итогам года превысил объем валютных вкладов в российских банках",— сказано в документе.
"Валютизация сбережений населения снизилась, даже если в сбережения населения включить объем накопленных депозитов за рубежом и прочих вложений населения в иностранную валюту", - сказано в докладе.
По данным ЦБ, в структуре валютных сбережений россиян внутри страны произошла переориентация в сторону валют дружественных стран, прежде всего юаня.
Война в Украине и вклады россиян
За первые полгода 2022-го россияне перевели на депозиты за рубежом более 1 трлн руб.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство прогнозировало, что в 2023 году доля валютных вкладов россиян будет находиться в среднем на уровне 10% от общего объема.
C начала российского вторжения в Украину и до конца 2022 года, опасаясь санкций, россияне открыли в Грузии почти 110 тысяч банковских счетов.
По данным Нацбанка Грузии, всего в течение 2022 года Грузия получила 4,37 миллиарда денежных переводов, почти половина из которых поступила из России.
В октябре 2022 года россияне открыли 27 784 счета, в ноябре - 15 994, в декабре - 10778. Меньше всего счетов россияне регистрировали в августе - чуть более 6409.
За 2022 год российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в 6,8 раз больше средств, чем за 2021 год.
5 апреля 2023 года зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин,заявил, что ограничения на снятие валюты на территории агрессора невозможно снять до отмены санкций.