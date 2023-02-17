По данным Нацбанка Грузии, почти половина денежных переводов, поступавших в страну в течение года, поступали из России.

C начала российского вторжения в Украину и до конца 2022 года, опасаясь санкций, россияне открыли в Грузии почти 110 тысяч банковских счетов.

Как сообщает "Новости-Грузия", статистика охватывает период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. За это время в Грузии были открыты 109 949 счетов физлицами из страны-агрессора, и еще шесть - юридическими лицами.

Как говорится в материале, по данным Нацбанка Грузии, почти половина денежных переводов, поступавших в страну в течение года, поступали из России. Объемы выросли в разы с марта 2022 года и достигли пика в мае, когда суммы, по сравнению с месяцами перед нападением на Украину, выросли в более чем 10 раз.

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Денежные переводы из России значительно выросли после начала первой волны российских мигрантов. До марта прошлого года из России в Грузию переводилось до 30 миллионов долларов, но уже в мае показатель вырос более чем в десять раз, составив почти 314 миллионов.

Второй всплеск денежных переводов начался после объявления в России мобилизации и массового приезда в Грузию новой волны россиян.

За год на карты Грузии российские внештатные сотрудники перевели около $1 337 579 — это на 5325% больше, чем в 2021-м. На втором месте по популярности переводов Казахстан, затем Армения.

По данным Нацбанка Грузии, всего в течение 2022 года Грузия получила 4,37 миллиарда денежных переводов, почти половина из которых поступила из России.

В октябре 2022 года россияне открыли 27 784 счета, в ноябре - 15 994, в декабре - 10778. Меньше всего счетов россияне регистрировали в августе - чуть более 6409.

За 2022 год российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в 6,8 раз больше средств, чем за 2021 год.

10-й пакет санкций

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввел против страны-агрессора девять пакетов санкций.

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Работа над десятым пакетом ведется давно. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они также намерены ввести санкции против Беларуси и Ирана, поддерживающих Россию в войне.

Некоторые страны ЕС уже просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

15 феврля 2023 года Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

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