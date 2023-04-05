Ограничения на снятие валюты невозможно снять, так как валюта не поступает на территорию агрессора.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, агрессор не может снять ограничения на снятие наличной валюты на территории РФ.

Как заявил зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, на заседании рабочей группы в Госдуме, ограничения на снятие валюты невозможно снять, до отмены санкций, так как валюта не поступает на территорию агрессора, сообщает российский "Интерфакс".

"Если кто-то завезет доллары наличными и евро в страну на десятки, сотни миллиардов... Их нет, ограничений никаких… Нам их не поставляют, более того, дружественные государства или нейтральные не приветствуют обращение своей наличной валюты за границей", - заявил Тулин.

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"Китайские юани налом достать... Их нет и не будет, и долларов не будет наличных", - отметил первый зампред ЦБ.

Ситуация с валютой в России

После вторжения в Украину в РФ запретили покупку наличной валюты. Запрет был введен 9 марта 2022 года.

В апреле 2022 года российским банкам разрешили продавать наличную валюту, но с определенными ограничениями.

В январе 2023 года приток валюты на рынок РФ упал на 36% по сравнению с декабрем (15,7 млрд долларов) и вдвое, если сравнивать с январем-2022.

7 марта 2023 года в России продлили ограничения на снятие валюты. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

В случае, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, с него можно снять сумму до $10 тыс. или эквивалент в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить только в российских рублях. Ограничения продлены до 9 сентября 2023 года.

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