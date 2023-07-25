Продать доллар в среднем можно по курсу 36,80 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 25 июля, ослабился на 3 копейки - до 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны не изменился и составляет 41,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,80 грн за долл., евро - 40,90 грн за евро.

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Как менялся курс евро и доллара на этой неделе

Как сообщал УНИАН, 24 июля курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя - 37,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера подорожал на 5 копеек и составлял 41,60 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что до конца июля будет сохраняться стабильность на валютном рынке. Так, наличный курс валют в эти дни будет находиться в максимально приближенных к официальному курсу пределах: 36,7-37,3 грн/долл. и 41-42 грн/евро.

Эксперт отметил, что в дальнейшем (в частности в августе) стоит ожидать дальнейших шагов НБУ по валютной либерализации: ближе к осени вполне возможно возвращение к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют (иными словами, рынок уже почти созрел до "единого" курса валют).

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