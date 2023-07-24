Курс евро сегодня составляет 41,60 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 24 июля, остался на уровне предыдущего показателя - 37,15 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении подорожал на 5 копеек и составляет 41,60 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 42,19 грн.

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Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,55 грн/долл., евро - 40,60 грн/евро.

В обменниках Киева укрепился курс евро и доллара

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 24 июля, укрепился на 3 копейки - до 37,32 грн/долл. Относительно евро курс гривны укрепился на 10 копеек и составляет 41,65 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что к концу июля ежедневные колебания курсов сократятся до 0,1-0,3 грн, а разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15-0,25 грн. Таким образом, завершение июля станет дополнительным свидетельством длительной стабильности на валютном рынке: наличный курс будет находиться в новых, максимально приближенных к официальному курсу пределах: 36,7-37,3 грн/долл. и 41-42 грн/евро.

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