Продать доллар в среднем можно по курсу 36,70 грн, евро – 40,90 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 24 июля, укрепился на 3 копейки – до 37,32 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 41,65 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,70 грн за долл., евро - 40,90 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 37,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении также не менялся и составляет 41,55 грн/евро.

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По прогнозу аналитика Алексея Козырева, до 26 июля наличный курс доллара в кассах большинства банков будет находиться в рамках коридора покупки и продажи от 36,50 до 37,55 грн/долл. В обменниках финансовых компаний коридор курсов приема и продажи доллара будет находиться в пределах от 36,50 до 37,40 грн/долл.

Что касается евро, эксперт прогнозирует, что котировки наличного евро в банках при покупке и продаже будут находиться в коридоре от 40,55 до 42,10 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 40,50 до 42,00 грн/евро.

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