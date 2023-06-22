В предыдущие дни курс валюты существенно не менялся.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 22 июня, в очередной раз остался на прежнем уровне - 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны также не изменился и составляет 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,80 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

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Колебания курса валют в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 июня, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева не менялся и составил 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривны вчера укрепился на 8 копеек и составил 40,90 грн/евро.

Согласно прогнозу аналитика "Райффайзен Банка" Александра Печерицына, курс доллара в Украине во второй половине 2023 года, скорее всего, останется на отметке 36,56 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине в ближайшее будущее будет оставаться стабильным, даже если обострится обстановка на фронте, а также несмотря на достаточно низкие объемы привлечения средств от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом главным условием для этого эксперт назвал стабильную финансовую помощь Запада, ведь поступления международной помощи надежно страхуют золотовалютные резервы Украины.

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