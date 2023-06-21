Продать доллар в среднем можно по курсу 36,85 грн, евро - 40,30 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 21 июня, в очередной раз остался на прежнем уровне - 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 8 копеек и составляет 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,85 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

Видео дня

Что будет с курсом валют в Украине - прогнозы экспертов

Как сообщал УНИАН, по прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине в ближайшее время будет оставаться стабильным даже в случае обострения обстановки на фронте и достаточно низких объемах привлечения средств от размещения ОВГЗ. Главным условием для этого эксперт назвал стабильную финансовую помощь Запада.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что до конца этой недели наличный курс доллара в Украине будет находиться в достаточно узком коридоре - от 36,9 до 37,4 гривни за доллар.

По ее словам, ажиотажный спрос на наличную валюту прошел - спрос на валюту со стороны населения довольно слабый, и за последнюю неделю объем проданной населением валюты был на 12,3 миллиона долларов больше, чем объем приобретенной.

Вас также могут заинтересовать новости: