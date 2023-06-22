Ситуация на курсовом рынке может развиваться по двум сценариям, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине во второй половине 2023 года, скорее всего, останется на отметке 36,56 грн/долл., прогнозирует аналитик Райффайзен Банка Александр Печерицын на конференции "Анализ последствий подрыва Каховской ГЭС", передает "Фокус".

По его словам, ситуация на курсовом рынке может развиваться по двум сценариям - стабилизационному и рациональному:

"Рациональный - гривня должна понемногу девальвировать, чтобы снизить дисбалансы по платежному балансу, по внешней торговле. Стабилизационный сценарий - то есть ничего не делать с курсом, а оставить ту систему, которая есть в равновесии, чтобы не создавать дополнительных негативных социальных, девальвационных сигналов".

Эксперт уверен, что ситуация двигается в сторону стабилизационного сценария, который может сохраниться до конца боевых действий.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 21 июня

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 21 июня в очередной раз остался на прежнем уровне - 37,30 грн/долл.

А относительно евро курс гривни укрепился на 8 копеек и составляет 40,90 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: