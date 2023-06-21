Пока гривне особо ничего не грозит, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в ближайшее время будет оставаться стабильным даже в случае обострения обстановки на фронте и достаточно низких объемах привлечения средств от размещения ОВГЗ. Главное условие для этого - стабильная финансовая помощь Запада.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что пока гривне особо ничего не грозит, передает "Минфин".

"Решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и послабления регулятора в части погашения нашими компаниями кредитов, привлеченных международными и государственными финансовыми организациями, не окажут негативного влияния на ситуацию на межбанке", - добавил эксперт.

По его мнению, это не такие значительные суммы, по сравнению с объемами валютных займов, которые привлекал украинский бизнес за рубежом у частных структур.

Кроме того, поступление международной помощи надежно страхуют наши золотовалютные резервы Украины, уверен Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 20 июня

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева курс гривны к доллару 20 июня остался на предыдущем уровне - 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривны ослабился на 8 копеек и составил 40,98 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" 20 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро - 40,65 грн.