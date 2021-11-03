ФОПам, получившим такой штраф, советуют обращаться в налоговую.

Некоторые украинские предприниматели жалуются на внезапные штрафные санкции за период карантина, которые обнаружили в своих электронных кабинетах плательщиков налогов.

Об этом пишет портал AIN.UA со ссылкой на СЕО бухгалтерско-консалтинговой компании WeDoITBM Елену Матвийчук.

Штрафы для предпринимателей

ФОПы, по ее словам, увидели в разделе "Состояние расчетов с бюджетом" в кабинете плательщика налогов штрафы в графе "Непримененная штрафная санкция". Оказалось, что штрафы начислены за просроченную уплату налогов в период карантина. Речь идет о едином налоге, ЕСВ и других.

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"Новый сюрприз от налоговой: непримененная штрафная санкция. Сначала районные налоговые отвечали, что это не их дело, и отправляли обращаться в главное управление. Потом некоторые рекомендовали идти в налоговую лично, проводить сверку или писать запрос на проведение проверки. И вот наконец нормальный комментарий: если вы не уплатили вовремя налог во время карантина, как вы помните, штрафы не начислялись, а сейчас их решили показать", - рассказала эксперт.

Как узнать о наличии штрафа и куда обращаться

В случае несвоевременной оплаты налога на карантине нужно зайти в кабинет налогоплательщика и посмотреть раздел "Состояние расчетов с бюджетом". В нижней части страницы будет графа "Непримененная штрафная санкция". Если там стоят нули - штрафных санкций нет.

В ином случае эксперт советует обращаться в налоговую с просьбой о снятии штрафа в связи с нормой Налогового кодекса, которая гласит, что подобные штрафы и пеня не нарушаются в период карантина. Это предусмотрено п. 52, прим. 1, подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса.

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Автор: Юрий Годован