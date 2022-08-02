Переговоры с МВФ в контексте новой программы уже ведутся.

Программа сотрудничества с Международным валютным фондом является безальтернативной и должна начаться не позднее ноября этого года.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона.

"Переговоры с МВФ ведутся в контексте новой программы. Потому что мы понимаем, что деньги, которые нам выделяют партнеры, ограничены по своему объему, и нам необходима программа МВФ", - сказал Гетманцев.

Он отметил, что программа с МВФ является безальтернативной и должна начаться не позднее ноября этого года.

По его словам, такие переговоры с фондом уже продолжаются, В частности, проходят заседания на уровне директоров МВФ.

"Этот вопрос обсуждается, и я убежден, что мы присоединимся к этой программе и получим финансирование, которое будет использоваться, в том числе на социальные выплаты, и на все, что требует государство", - отметил Гетманцев.

Как сообщал УНИАН, в Европейском банке реконструкции и развития ожидают, что новая программа Международного валютного фонда для Украины будет направлена на восстановление макрофинансовой стабильности и структурные реформы в координации с процессом вступления в ЕС.

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