Несмотря на сложности, завод работал в намеченных показателях.

В 2021 году Николаевский глиноземный завод (МГЗ) значительно увеличил объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. Общая сумма уплаченных налогов составила свыше 1,7 млрд грн. Предприятие выполнило производственный план и улучшило условия работы сотрудников.

Об этом сообщил генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников, пишут "Новости N".

По его словам, несмотря на сложности 21 года, завод работал в намеченных показателях, прошел несколько проверок контролирующих органов, которые не зафиксировали критических нарушений, и международный аудит, который также подтвердил безопасность работы завода. НГЗ находится среди крупнейших плательщиков налогов Украины, а Галициновкая ОТО, в которой расположено предприятие - третья в стране по объемам финансирования.

В прошлом году НГЗ подписал меморандум о сотрудничестве с администрацией Николаева. Отмечается, что в рамках меморандума завод, кроме всех налогов и отчислений, занимается улучшением инфраструктуры города и решением социальных вопросов.

На развитие и благоустройство Николаева в 2021 году направлено 7 млн грн. Эти средства пошли на реализацию ряда программ, в частности, 2 млн грн - на конкурс "Город инноваций". В нем принимают участие образовательные и социальные учреждения, некоммерческие организации и организации малого и среднего бизнеса. В прошлом году в Николаеве реализовано 16 социальных проектов. Еще 9 проектов находятся в процессе реализации.

"Дополнительно мы помогаем Николаевской области в рамках благотворительных социальных программ. В течение 2021 года на финансирование социальных проектов, а также на адресную помощь Николаевский глиноземный завод выделил более 46 миллионов гривень", - отмечает Кожевников.

Кроме того, отмечается, что на предприятии постоянно улучшают условия работы сотрудников. В 2021 году произошло плановое повышение заработной платы, заработала программа медицинского страхования, появились дополнительные возможности для оздоровления - льготное посещение спортзала и бассейна, увеличена компенсация на питание, закуплены новые пассажирские автобусы.

Ранее президент Николаевского глиноземного завода Штефан Цохлинг обсудил перспективные социальные проекты и дальнейшее сотрудничество с руководством Николаевской области.