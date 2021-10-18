Получение субсидий в Украине теперь будет максимально автоматизировано, отметил министр цифровой трансформации.

В ноябре текущего года на государственном портале "Дія" станут доступны три новые социальные услуги – получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время совместного брифинга Минцифры и Министерства социальной политики, сообщил корреспондент УНИАН.

"В конце ноября мы запускаем возможность получить пенсии, то есть зарегистрироваться для того, чтобы получить пенсию... Также мы запускаем услугу, связанную с получением субсидий – у нас в прошлом году более пяти миллионов человек получали эту услугу, и для этого надо было ходить в ЦПАУ, очереди, доказывать, что вы имеете право на субсидию, – теперь это будет максимально автоматизировано", – сказал Федоров.

Читайте такжеВетераны смогут пользоваться всеми основными услугами в приложении "Дії": Шмыгаль назвал срокиОн добавил, что также будет запущена услуга для внутренне перемещенных лиц, которым каждые полгода нужно ходить в государственные органы и подтверждать определенную информацию физически для того, чтобы продолжать получать выплаты. По словам министра, теперь это можно будет сделать онлайн в несколько кликов.

Ранее стало известно, Минсоцполитики совместно с Минцифрой расширяют пилотный проект по внедрению единой информационной системы социальной сферы в отдельных областях.

В рамках пилотного проекта украинцы смогут оформить онлайн на портале "Дія" жилищные субсидии, получение пенсий, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

Автор: Екатерина Жирий