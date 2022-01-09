Чтобы получить помощь от государства, прежде всего, нужно оформить заявление.

С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь в размере почти 100 тыс. грн от государства для начала собственного бизнеса, которая будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей ("Рука помощи").

Как сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики, на реализацию этой программы в принятом Верховной Радой бюджете на 2022 год предусмотрено около 100 млн грн.

"Беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для открытия собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь нужно будет вернуть", – говорится в сообщении.

Отмечается, что весомое преимущество этой программы в том, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству будет не нужно.

Читайте такжеНалоговая амнистия: украинцам объяснили, придется ли доплачивать за старые квартирыДля получения финансовой помощи нужно обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по началу и ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение.

Напомним, в ноябре правительство приняло решение о выделении 12,5 млн грн для предоставления одноразовой денежной помощи лицам, пострадавшим в антитеррористической операции.

Справка УНИАН. Программа разработана Министерством социальной политики Украины на основе успешного опыта пилотного проекта "Рука помощи". Он был реализован Минсоцполитики в 2016-2019 годах во Львовской, Полтавской, Харьковской областях и трех территориальных громадах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей при поддержке Всемирного банка в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 участников пилотного проекта, из которых более 90% до сих пор успешно работают.

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