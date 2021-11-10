Деньги гражданам выделят из резервного фонда госбюджета.

Кабинет министров принял решение о выделении 12,5 млн грн для предоставления одноразовой денежной помощи лицам, пострадавшим в антитеррористической операции.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что из этой суммы предусмотрено предоставить помощь членам семей 4 человек, которые погибли, и 14 лицам, которые получили инвалидность во время участия в антитеррористической операции. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

С начала года правительство направило на предоставление помощи гражданам, пострадавшим в антитеррористической операции, более 112 млн гривень.

Читайте такжеВ Украине некоторым женщинам станет проще получить помощь: что можно будет оформить в "Дие"Стоит отметить, что единовременная помощь в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах: І группа – 400, ІІ группа – 300, ІІІ – группа 250 прожиточных минимумов.

В случае гибели (смерти) пособие составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года гибели (смерти). По состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 270 грн.

Напомним, весной 2014 года пророссийские боевики захватили часть Донбасса и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". На часть востока Украины также ворвались российские войска. Киев решил начать на Донбассе АТО. В 2018 году вместо АТО на Донбассе был дан старт операции Объединенных Сил.

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Автор: Леся Лещенко