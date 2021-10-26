В Украине постепенно увеличивают пенсионный возраст.

Из-за плавного повышения пенсионного возраста в Украине, предусмотренного законодательством, не все граждане в 60 лет смогут выйти на пенсию в следующем году.

Как пишет "На пенсии", с начала текущего года в Украине действуют новые требования по страховому стажу. Для выхода на пенсию нужно иметь 28 лет такого стажа. Для того, чтобы выйти на пенсию в 2022 году, украинцу нужно иметь:

в 60 лет - стаж от 29 лет;

в 63 года - стаж от 19 до 29 лет;

в 65 лет - стаж от 15 до 19 лет.

В тому случае, если нет даже 15 лет стажа, получать обычную пенсию до 65 лет не получится. В таком случае будет выплачиваться социальная пенсия в размере 1854 гривень.

Читайте такжеВ Украине будут проиндексированы пенсии "не так, как раньше": для кого и когда увеличатся выплаты

Примечательно, что к 2028 году пока что лишь половине украинцев "светит" пенсия в 60 лет. "5% будут вынуждены работать до 65 лет, а 40% – до 63 лет. Теперь на первый план выходит не пенсионный возраст, а наличие определенного трудового стажа", - отметили журналисты.

Будущее пенсий в Украине

Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявил, что из-за старения населения в Украине существует риск, что скоро один работающий украинец будет содержать нескольких пенсионеров, поэтому уже сейчас людям стоит задуматься о пенсионных накоплениях.

Затем Марченко сказал, что его слова перекрутили и объяснил, что украинцы, которым сейчас до 40 лет, будут вынуждены откладывать самостоятельно пенсионные средства.

Автор: Юрий Годован