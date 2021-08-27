По словам министра, тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях.

Из-за старения населения в Украине существует риск, что скоро один работающий украинец будет содержать нескольких пенсионеров, поэтому уже сейчас людям стоит задуматься о пенсионных накоплениях.

Об этом министр финансов Сергей Марченко написал в Facebook.

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"Уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с количеством работающих, которые платят взносы ЕСВ. Темпы старения населения таковы, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти. Это создает риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров. Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях", - написал министр.

По словам Марченко, существующую сейчас в Украине солидарную систему придумали в 19 веке, и она похожа на финансовую пирамиду, когда большое количество трудоспособного населения финансирует пенсионеров.

"Солидарная пенсионная система работает так: отчисления из вашей заработной платы в виде единого социального взноса поступают в Пенсионный фонд и сразу перераспределяются и выплачиваются нынешним пенсионерам. Накопительная система - отчисления с вашей зарплаты аккумулируются на вашем индивидуальном пенсионном счете. В итоге вы получите в виде накопительной пенсии все взносы плюс инвестиционный доход", - написал Марченко.

Министр добавил, что накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.

"Мы говорим об этапности пенсионной реформы, о привлечении государственной институции сначала, чтобы минимизировать риски. Наша цель сейчас – создать условия для пенсионных накоплений для всех граждан. Пенсионная реформа должна наконец состояться не только на бумаге", - резюмировал глава Минфина.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Екатерина Жирий