На фоне полномасштабного российского вторжения Украину, крупнейшая логистическая компания Китая OOCL Logistics отказалась отгружать товар агрессору.
Как сообщает Baza, речь идёт о брюках и юбках. Обоснование — введённые против агрессора санкции.
Как говорится в собщении, китайская OOCL Logistics отказалась отгружать компании из России целый ряд товаров со своих складов в Шанхае и Шэньчжэне. Теперь там простаивают уже оплаченные платья, юбки, брюки, обувь и другая одежда.
Предполагалось, что одежду, как обычно, доставят из китайских городов во Владивосток, а оттуда уже отправят по РФ. Однако представители OOCL заявили, что не собираются грузить товар в контейнеры и передавать его стороннему перевозчику.
OOCL Logistics
OOCL Logistics принадлежит Orient Overseas - одной из крупнейших в мире логистических компаний по контейнерным перевозкам. Штаб-квартира находится в Гонконге. Ранее OOCL принадлежала гонконгской семье, которая в 2018 году продала контрольный пакет акций китайской госкомпании Cosco Shipping за 6,3 млрд долларов. До недавнего времени OOCL работала с российскими клиентами в обычном режиме.
Война в Украине и позиция Китая
В 2022 году более 400 человек потеряли свой статус миллиардеров, большинство из них - из Китая. Китай потерял 229 миллиардеров из списка Hurun Global Rich List 2023. Всего в список вошли 3112 человек против 3381 годом ранее. Общее количество миллиардеров в Китае составляло 969 по состоянию на 16 января 2023 года. Показатель США – 691 миллиардер.
В марте 2023 года лидер РФ Владимир Путин планировал добиться более плотного сотрудничества с Китаем, однако потерпел "фиаско" по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай воздержался от предложения Путина увеличить закупку российского газа.