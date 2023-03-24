Китайская OOCL Logistics отказалась отгружать компании из России целый ряд товаров со своих складов

На фоне полномасштабного российского вторжения Украину, крупнейшая логистическая компания Китая OOCL Logistics отказалась отгружать товар агрессору.

Как сообщает Baza, речь идёт о брюках и юбках. Обоснование — введённые против агрессора санкции.

Как говорится в собщении, китайская OOCL Logistics отказалась отгружать компании из России целый ряд товаров со своих складов в Шанхае и Шэньчжэне. Теперь там простаивают уже оплаченные платья, юбки, брюки, обувь и другая одежда.

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Предполагалось, что одежду, как обычно, доставят из китайских городов во Владивосток, а оттуда уже отправят по РФ. Однако представители OOCL заявили, что не собираются грузить товар в контейнеры и передавать его стороннему перевозчику.

OOCL Logistics

OOCL Logistics принадлежит Orient Overseas - одной из крупнейших в мире логистических компаний по контейнерным перевозкам. Штаб-квартира находится в Гонконге. Ранее OOCL принадлежала гонконгской семье, которая в 2018 году продала контрольный пакет акций китайской госкомпании Cosco Shipping за 6,3 млрд долларов. До недавнего времени OOCL работала с российскими клиентами в обычном режиме.

Война в Украине и позиция Китая

В 2022 году более 400 человек потеряли свой статус миллиардеров, большинство из них - из Китая. Китай потерял 229 миллиардеров из списка Hurun Global Rich List 2023. Всего в список вошли 3112 человек против 3381 годом ранее. Общее количество миллиардеров в Китае составляло 969 по состоянию на 16 января 2023 года. Показатель США – 691 миллиардер.

В марте 2023 года лидер РФ Владимир Путин планировал добиться более плотного сотрудничества с Китаем, однако потерпел "фиаско" по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай воздержался от предложения Путина увеличить закупку российского газа.

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