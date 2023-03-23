Китай потерял 229 миллиардеров из списка Hurun Global Rich List 2023.

В 2022 году более 400 человек потеряли свой статус миллиардеров, большинство из них - из Китая.

Как сообщает на Reuters, на резкое сокращение количества миллиардеров повлияло глобальное ужесточение денежно-кредитной политики, COVID-19 и репрессии Пекина против крупных технологических компаний.

Как говорится в материале, Китай потерял 229 миллиардеров из списка Hurun Global Rich List 2023. Всего в список вошли 3112 человек против 3381 годом ранее.

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"Число миллиардеров в мире сократилось на 8%, в то время как их общее состояние сократилось на 10%", - заявил основатель и председатель Hurun Report Руперт Хугеверф.

Общее количество миллиардеров в Китае составляло 969 по состоянию на 16 января 2023 года. Показатель США – 691 миллиардер.

Среди известных имен, выпавших из списка, был Сэм Бэнкман-Фрид, который потерял свое состояние в 21 млрд долларов после краха криптовалютной биржи FTX

В Китае Джек Ма, основатель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding, опустился на 52-е место с 34-го годом ранее, в основном из-за регулятивных мер Китая в отношении его технологического сектора.

Ситуация с миллиардерами в Китае

В августе 2022 года в Шанхае суд приговорил миллиардера Сяо Цзяньхуа к 13 годам лишения свободы за взяточничество и мошенничество. Его компанию Tomorrow Holdings, которая была в центре всех махинаций, оштрафовали на $8,1 миллиарда.

По данным следствия, в 2001-2021 годах Сяо Цзяньхуа передавал акции и объекты недвижимости чиновникам взамен на отсутствие финансового надзора. Общая сумма взяток составила более 680 миллионов юаней (около $100 миллионов).

В сентябре 2020 года в Китае бизнесмена посадили на 18 лет после того, как тот обозвал Си Цзиньпина "клоуном". Бизнесмена и екс-руководителя строительной госкомпании Huayuan Real Estate Grouр Жэнь Чжицяна приговорили к 18 годам заключения и штрафу на 4,2 млн юаней (около 17,5 млн грн - ред.).

Жэнь обозвал председателя КНР Си Цзиньпина "клоуном" из-за того, как тот "справился со вспышкой коронавируса". В марте 2020 года бизнесмен пропал, а в апреле его обвинили в коррупции и открыли уголовное дело "за серьезные нарушения дисциплины и закона".

В приговоре суда написали, что он "добровольно и правдиво признал все свои преступления" и обжаловать решение не собирается.

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