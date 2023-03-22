Если Россия не сделает чрезвычайно выгодное предложение, Китай может ждать сколько угодно.

Глава КНР Си Цзиньпин воздержался от предложения относительно увеличения объемов закупок российского газа.

Как сообщает Bloomberg, китайский лидер не дал ни "явного согласия", ни "намека" на прогресс в вопросе строительства и эксплуатации газопровода "Сила Сибири-2", который должен связать российские газовые месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая.

Как говорится в материале, правительство Си озабочено диверсификацией поставок энергоносителей, что позволяет Китаю "не повторять европейских ошибок в чрезмерной зависимости от России".

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"Если Россия не сделает чрезвычайно выгодное предложение, Китай может ждать сколько угодно. Дополнительный газ из России не требуется, особенно после экономического спада, спровоцированного карантином", - отметил старший аналитик Energy Policy Research Foundation, Inc. Батт Одгерел.

Война в Украине и позиция Китая

17 октября 2022 года Китай заявил о том, что прекращает поставки газа в Европу. Такое решение было принято с целью обеспечения прохождения Китаем отопительного сезона.

20 марта 2023 года лидер РФ Владимиру Путин потерпел "фиаско" по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Согласно выводам американского Института изучения войны, диктатор не смог добиться желаемого и договориться о более плотном двустороннем партнерстве с властями Китая.

Путин объявил о ряде мер, свидетельствующих о сохраняющейся ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах.

Однако лидер КНР сделал два основных заявления: первое - о том, что Китай будет поддерживать инициативы РФ в Совбезе ООН, второе - по поводу "политического урегулирования" войны в Украине. Однако более резких заявлений на этот счет Си Цзиньпин не сделал. В частности, он публично не пообещал Путину поддерживать РФ в войне с Украиной.

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