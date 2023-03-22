Глава КНР Си Цзиньпин воздержался от предложения относительно увеличения объемов закупок российского газа.
Как сообщает Bloomberg, китайский лидер не дал ни "явного согласия", ни "намека" на прогресс в вопросе строительства и эксплуатации газопровода "Сила Сибири-2", который должен связать российские газовые месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая.
Как говорится в материале, правительство Си озабочено диверсификацией поставок энергоносителей, что позволяет Китаю "не повторять европейских ошибок в чрезмерной зависимости от России".
"Если Россия не сделает чрезвычайно выгодное предложение, Китай может ждать сколько угодно. Дополнительный газ из России не требуется, особенно после экономического спада, спровоцированного карантином", - отметил старший аналитик Energy Policy Research Foundation, Inc. Батт Одгерел.
Война в Украине и позиция Китая
17 октября 2022 года Китай заявил о том, что прекращает поставки газа в Европу. Такое решение было принято с целью обеспечения прохождения Китаем отопительного сезона.
20 марта 2023 года лидер РФ Владимиру Путин потерпел "фиаско" по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Согласно выводам американского Института изучения войны, диктатор не смог добиться желаемого и договориться о более плотном двустороннем партнерстве с властями Китая.
Путин объявил о ряде мер, свидетельствующих о сохраняющейся ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах.
Однако лидер КНР сделал два основных заявления: первое - о том, что Китай будет поддерживать инициативы РФ в Совбезе ООН, второе - по поводу "политического урегулирования" войны в Украине. Однако более резких заявлений на этот счет Си Цзиньпин не сделал. В частности, он публично не пообещал Путину поддерживать РФ в войне с Украиной.