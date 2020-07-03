Рада выделила западным областям, пострадавшим от наводнения, еще 2 миллиарда гривень

Ранее правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 миллиона гривень.

Верховная Рада Украины приняла закон о выделении 2 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на финансирование мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновения других чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (№3776) за основу и в целом проголосовали 350 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте такжеКабмин упростил выделение бюджетных средств в случае чрезвычайных ситуаций

Как отметил в своем выступлении первый заместитель министра финансов Денис Улютин, законопроект, помимо увеличения расходов резервного фонда на 2 млрд грн, предусматривает увеличить на эту же сумму доходы общего фонда от налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в конце июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

В Ивано-Франковской области погибли три человека. В конце июня 2020 года правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.

По состоянию на 2 июля, спасатели продолжают работы по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения. По состоянию на 2 июля 2020 года по данным властей области, в результате подтоплений Тернопольской области был нанесен ущерб в сумме почти 60 миллионов гривень.

Справка УНИАН. В результате паводка 24-26 июня на Тернопольщине был подтоплен 21 населенный пункт в Бучачском, Борщевском, Монастырском и Залещицком районах. В результате наводнения было отселено 184 человека.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram