Поступления платежей от налоговой службы составили более 1 трлн грн.

Общий фонд государственного бюджета Украины за 2024 год получил более 2 триллионов гривень налогов, сборов и обязательных платежей. При этом в бюджет поступило более 450 миллиардов гривень международной помощи.

По данным Министерства финансов, поступления платежей от Государственной налоговой службы составили более 1 триллиона гривень, в том числе:

270,8 млрд грн - налог на прибыль предприятий;

267,8 млрд грн - налог на добавленную стоимость;

233,6 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;

133,5 млрд грн - акцизный налог;

51,8 млрд грн - рентная плата.

При этом платежи от Государственной таможенной службы состаавили около 600 миллиардов гривень.

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Кроме того, за 2024 год в общий фонд госбюджета поступило 453,6 миллиарда гривень в виде грантов.

По оперативным данным на 30 декабря, в целом по итогам года в общий и специальный фонды госбюджета поступило более 3,1 триллиона гривень налогов, сборов и других платежей. Также 546,1 миллиарда гривень поступило в виде ЕСВ в пенсионный фонд и социального страхования.

Повышение налогов в Украине - главные новости

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который исправляет норму о повышении налогов для ФОП. Новые ставки будут действовать не с 1 октября 2024 года, а с 1 января 2025 года.

Законом предусматривается повышение военного сбора для работников с 1,5% до 5% и расширение круга его плательщиков на ФОП.

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