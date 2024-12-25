Новые ставки будут действовать не с 1 октября этого года, а с 1 января следующего.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исправляет норму о повышении налогов для физических лиц - предпринимателей. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"Возвращен с подписью президента", - сказано на сайте.

Новые ставки будут действовать не с 1 октября 2024 года, а с 1 января следующего.

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Напомним, что закон о повышении налогов (№ 11416-д) Владимир Зеленский подписал в ноябре.

Парламент принял законопроект еще 10 октября. Эксперты ожидали, что повышение налогов произойдет задним числом с октября, впрочем Зеленский долгое время не подписывал принятый законопроект.

Законом предусматривается повышение военного сбора для работников с 1,5% до 5% и расширение круга его плательщиков на ФЛП. Закон вступил в силу с 1 декабря.

Сообщалось, что закон обязывает платить военный сбор физических лиц-предпринимателей. Они должны были заплатить его за четвертый квартал 2024 года, однако 4 декабря в Верховной Раде приняли изменения и перенесли уплату военного сбора для ФЛП на 2025 год.

Повышение налогов в Украине - что известно

Ранее сообщалось, что после подписания Зеленским закона в стране закрылось 22,5 тысячи ФЛП.

Только в день подписания документа эксперты насчитали 2,3 тыс закрытых бизнесов. Всего с начала 2024-го в Украине прекратили свою деятельность более 250 тысяч ФЛП.

Некоторые специалисты считают, что повышение налогов может привести к тому, что импортные товары станут дешевле отечественных. Также отмечалось, что в государственном бюджете на 2024 год имеет место "значительный дисбаланс" между экспортом и импортом.

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