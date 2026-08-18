Больше никаких 'цен в директ': нардепка предупредила бизнес о штрафах

В случае выявления нарушений ГНС будет налагать штрафы и требовать легализации бизнеса.

Государственная налоговая служба (ГНС) начнет проверки магазинов в соцсетях с целью выявления незарегистрированного бизнеса и продаж без использования РРО/ПРРО. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

По её словам, для этого ГНС будет анализировать информацию из открытых источников в интернете, в частности TikTok, Instagram, Telegram, Viber и WhatsApp. Там налоговая будет искать аномалии в работе зарегистрированного бизнеса, который должен использовать РРО/ПРРО, выявлять рисковых плательщиков и проводить их проверки.

Однако также будет вестись работа в отношении тех продавцов товаров и услуг, которые работают через интернет и соцсети, но вообще не зарегистрированы в качестве налогоплательщиков.

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"ГНС должна выявлять их совместно с Нацполицией, проводить разъяснительную работу, а в случае выявления нарушений – штрафовать и требовать легализации бизнеса", – сообщила Василевская-Смаглюк.

Она добавила, что эти меры предусмотрены решением парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в целях детенизации экономики.

Налоги в Украине – последние новости

Государственная налоговая служба (ГНС) и Государственная пограничная служба внедрили электронный обмен информацией с автоматизированным доступом к собственным системам. Теперь налоговая служба будет оперативно получать информацию о пересечении гражданами государственной границы.

Владельцы квартир, домов и другой недвижимости обязаны уплачивать налог на недвижимость в Украине, однако закон предусматривает ряд льгот в зависимости от площади жилья. В то же время владельцам крупных объектов недвижимости придется дополнительно уплатить 25 тысяч гривень.

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