Председатель ВР отмечает, что нужно будет "исходить из расчетов, которые нам нужны будут для успешного завершения этой войны".

Народные депутаты проведут дискуссию относительно модели повышения налогов, и будет ли это налог на добавочную стоимость, ко второму чтению соответствующего проекта закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос о повышении налогов и двух его моделей.

"Этот законопроект, который внесен, внесен уже с совершенно другой философией. Той, о которой говорил я, что должна быть одна налогооблагаемая база, широкая налогооблагаемая база. Выбрали военный сбор. Будет ли это налог на добавочную стоимость - это будет дискуссия ко второму чтению", - отметил он.

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Спикер добавил, что очень многие депутаты уже настроены подавать такие поправки.

"И я знаю, что такие поправки подавались, в том числе, и к повторному первому чтению. Но это будет дискуссия. Но мы первый шаг сделали, мы приняли другую философию законопроекта: широкая налогооблагаемая база, небольшой уровень поднятия и справедливость для всего народа Украины. Это основные те вещи, которые заложены", - сказал Стефанчук.

В то же время председатель ВР отметил, что нужно будет "исходить из расчетов, которые нам нужны будут для успешного завершения этой войны".

"Поэтому именно эти расчеты должны быть в основе того, где мы будем находить деньги. И украинское государство, президент, парламент, правительство, все мы в поисках дополнительных ресурсов, которые мы хотим привлечь для Украины", - отметил он.

Стефанчук добавил, что "уже на протяжении трех лет нам это удавалось".

"Мы понимаем то, какие политические процессы сегодня происходят во всем мире. Но я думаю, что открываются перед нами и новые возможности. В частности, это политические решения о конфискации средств Российской Федерации, замороженные и обездвиженные активы, и целый ряд других. Я думаю, что мы будем искать и другие поступления в украинский бюджет, которые дали бы возможность обеспечить, чтобы этот бюджет, дай бог, стал бюджетом победы", - сказал он.

Повышение налогов в Украине - последние новости

17 сентября ВР приняла в первом чтении законопроект о повышении налогов (№11416-д). Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что речь идет об "историческом большом увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем".

Среди принятых положений, в частности повышение военного сбора с 1,5% до 5%; увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП и авансовые взносы на АЗС.

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